Una notte di paura e dolore si è abbattuta sulla squadra che viaggiava in autobus verso la partita. L’incidente è avvenuto lungo la strada, quando il veicolo si è ribaltato, provocando diverse ferite e un bilancio che si annuncia molto grave. I soccorritori sono intervenuti subito, ma le condizioni di alcuni giocatori sono apparse subito serie. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente, mentre i familiari dei coinvolti attendono notizie.

Il viaggio era cominciato con il consueto entusiasmo che accompagna ogni trasferta sportiva, tra sogni di gloria sul diamante e il brusio sommesso di una squadra affiatata che si prepara alla sfida. Il rombo costante del motore dell’autobus cullava le speranze di giovani atleti pronti a dare il massimo, trasformando l’abitacolo in un microcosmo di ambizioni e cameratismo. Nessuno avrebbe potuto prevedere che quella normalità fatta di risate e tattiche di gioco sarebbe stata bruscamente spezzata da un impatto violento, capace di trasformare in un istante la quiete di una mattinata di viaggio in un dramma collettivo che avrebbe segnato per sempre la memoria di una intera comunità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tragedia nello sport, l’autobus della squadra si ribalta. Bilancio terribile

Approfondimenti su Autobus Squadra

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Autobus Squadra

Argomenti discussi: Ferdinando Fefè De Giorgi. Studio e sport di pari passo; La tragedia di Lindsey Vonn: arriva l'elicottero dopo la brutta caduta; Daniel Battaglia e Francesca Calvauna vincono la XIII Corsa del Ricordo di Roma; Huawei stringe una partnership con il team di corsa di Eliud Kipchoge per aprire nuove possibilità nello sport.

Morto colpito da un fulmine l'ex bronzo olimpico 2010: tragedia nello sciIl medagliato olimpico di sci di fondo Audun Groenvold è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. Lo ha reso noto la federazione norvegese di sci. Aveva 49 anni. Groenvold aveva vinto il bronzo ... tuttosport.com

Tragedia sul ring a Roma Nord: muore a 40 anni durante l’allenamento di Muay ThaiROMA – Un pomeriggio di sport si è trasformato in tragedia in una nota palestra tra la via Cassia e Corso Francia. Lorenzo Vernaglione, primo maresciallo di ... etrurianews.it

ROMA – Un pomeriggio di sport si è trasformato in tragedia in una nota palestra tra la via Cassia e Corso Francia. Lorenzo Vernaglione, primo maresciallo di Marina di 40 anni e grande appassionato di arti marziali, è deceduto lo scorso martedì 3 febbraio dop - facebook.com facebook