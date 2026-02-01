Terribile incidente bus precipita e si schianta | è strage

Questa notte, un autobus di linea ha perso il controllo e si è schiantato lungo le strade della provincia di Antalya, nel sud della Turchia. L’incidente ha provocato almeno otto morti e 26 feriti. La polizia e i soccorritori sono sul posto, mentre le autorità indagano sulle cause dello schianto. La tragedia ha sconvolto la comunità della zona.

Un viaggio notturno trasformato in tragedia lungo le strade del sud della Turchia. Un autobus di linea si è schiantato nella provincia di Antalya, uscendo di carreggiata e ribaltandosi, causando almeno otto morti e 26 feriti. L'incidente ha scosso l'intero Paese e ha riacceso l'attenzione sulla sicurezza dei collegamenti su gomma, soprattutto in condizioni meteo difficili. Il mezzo stava percorrendo un tratto della tangenziale nel distretto di Dö?emealt? quando, per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo. L'autobus avrebbe urtato le barriere laterali prima di finire fuori strada.

