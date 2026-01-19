Auto esce fuori strada e si ribalta nella cunetta | 31enne in ' codice rosso'

Un incidente autonomo si è verificato oggi, lunedì 19 gennaio, sulla Statale 89 tra Manfredonia e Monte Sant'Angelo. Un'auto, uscita di strada e ribaltatasi nella cunetta, ha coinvolto un uomo di 31 anni, ricoverato in codice rosso. Le autorità sono intervenute sul luogo per gestire la situazione e avviare le indagini.

È di un ferito grave il bilancio dell'incidente stradale autonomo avvenuto intorno alle 14 di oggi, lunedì 19 gennaio, lungo la Statale 89 tra Manfredonia e Monte Sant'Angelo.Per cause in corso di accertamento, una Opel Mokka, con a bordo un 31enne di Mattinata, è uscita fuori strada ribaltandosi.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

