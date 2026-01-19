Auto esce fuori strada e si ribalta nella cunetta | 31enne in ' codice rosso'

Un incidente autonomo si è verificato oggi, lunedì 19 gennaio, sulla Statale 89 tra Manfredonia e Monte Sant'Angelo. Un'auto, uscita di strada e ribaltatasi nella cunetta, ha coinvolto un uomo di 31 anni, ricoverato in codice rosso. Le autorità sono intervenute sul luogo per gestire la situazione e avviare le indagini.

L'auto che esce fuori strada e si schianta. Un impatto risultato fatale per due giovani, fratello e sorella, Antonio e Cecilia Bigi, di 21 e 25 anni. La tragedia è avvenuta ieri, domenica 18 gennaio, lungo la provinciale 41 tra Altamura (Bari) e Laterza (Taranto). Il ra - facebook.com facebook

Auto esce fuori strada e si ribalta sulla Laterza-Altamura: si aggrava il bilancio, morti fratello e sorella x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.