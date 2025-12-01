Auto alimentata a gas contro un albero | intervento dei pompieri

Forlitoday.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente stradale con lievi danni si è verificato lunedì intorno alle 13 in via Giosuè Carducci a Bertinoro. L'incidente ha visto un'autovettura scontrarsi contro un albero. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che si è concentrata sulla messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

