Auto alimentata a gas contro un albero | intervento dei pompieri

Un incidente stradale con lievi danni si è verificato lunedì intorno alle 13 in via Giosuè Carducci a Bertinoro. L'incidente ha visto un'autovettura scontrarsi contro un albero. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, che si è concentrata sulla messa in sicurezza.