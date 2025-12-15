Raffica di auto e scooter incendiati in via Grego

Sette mezzi incendiati in via Grego nella notte: continua la scia di atti vandalici nella zona delle “case dei Puffi”. Come riporta Il Piccolo sono state danneggiate quattro auto e tre scooter e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per lo spegnimento e la messa in sicurezza. Il gesto è. Triesteprima.it

