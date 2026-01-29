I ministri Valditara e Piantedosi hanno firmato una circolare che potrebbe portare all’uso del metal detector nelle scuole italiane. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra studenti, insegnanti e genitori. Ora si aspetta di capire come verrà applicata e se diventerà una prassi.

Il metal detector nelle scuole. I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare finalizzata a un possibile utilizzo di questo strumento. Obiettivo: intercettare chi porta coltelli con se prima dell’ingresso in classe. Servizio di Marco Bergamaschi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Metal detector a scuola. Circolare dei ministri Valditara e Piantedosi

Approfondimenti su Metal Detector

I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare rivolta alle scuole e alle forze dell’ordine.

I ministri Giuseppe Valditara e Matteo Piantedosi hanno firmato una circolare che riguarda le scuole.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Metal detector a scuola. Circolare dei ministri Valditara e Piantedosi

Ultime notizie su Metal Detector

Argomenti discussi: Metal detector a scuola, dai varchi mobili alle bacchette: le tipologie e come funzionano; Valeria Pirone, la preside di Ponticelli che per prima ha adottato i metal detector a scuola: Effetti positivi, i ragazzi ora si sentono sicuri; Metal detector nelle scuole, come negli USA e nel Regno unito. Favorevoli e contrari, il dibattito; Nella scuola di Napoli dove si usa il metal detector. Troppe armi, qui è necessario.

Metal detector a scuola, la direttiva dei ministri Piantedosi e ValditaraGenova – I ministri Giuseppe Valditara (Istruzione e merito) e Matteo Piantedosi (Interni) hanno sottoscritto e inviato l’attesa circolare rivolta ai prefetti finalizzata al contrasto delle armi nelle ... ilsecoloxix.it

Metal detector a scuola: la circolare di Valditara e Piantedosi dopo l’omicidio a La SpeziaValditara e Piantedosi firmano una circolare per l'utilizzo di metal detector negli istituti dopo l'omicidio dello studente a La Spezia ... ilfattoquotidiano.it

RAGAZZI VIOLENTI, METAL DETECTOR E CONTROLLI A SCUOLA Metal detector a scuola. Il ministro nelle prossime ore e invierà ai dirigenti scolastici e al prefetto la direttiva. I controlli con il metal detector potranno essere presto effettuati su richiesta dei p facebook

Arrivano i metal detector a scuola: firmata circolare dai ministri Valditara e Piantedosi. di Maria Paola Raiola x.com