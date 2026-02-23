Auditel | l’analisi degli ascolti tv di Domenica In Verissimo Amici Da Noi a Ruota Libera e Olimpiadi | Domenica 22 Febbraio 2026

I dati Auditel di domenica 22 febbraio 2026 mostrano come gli ascolti di Amici abbiano registrato un calo, mentre Verissimo ha mantenuto una buona tenuta. Domenica In ha subito una flessione significativa, influenzata dalla concorrenza di altri programmi del pomeriggio. La trasmissione Da Noi a Ruota Libera ha avuto un lieve incremento, mentre le Olimpiadi hanno attirato un pubblico più giovane rispetto alle altre proposte. Questi risultati riflettono le preferenze degli spettatori in quella fascia oraria.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 22 Febbraio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da Noi a Ruota Libera e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive.

Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo, Amici, Da Noi a Ruota Libera e Olimpiadi | Domenica 8 Febbraio 2026I dati Auditel di ieri mostrano un pomeriggio televisivo molto combattuto.

Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo, Amici, Da Noi a Ruota Libera e Olimpiadi | Domenica 15 Febbraio 2026I dati Auditel di domenica 15 febbraio 2026 mostrano come i programmi più seguiti siano stati Amici, Verissimo e Domenica In, che hanno attirato rispettivamente 3,2 milioni, 2,8 milioni e 2,5 milioni di spettatori.

Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 21 febbraio 2026Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 21 ...Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 21 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it

Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Sabato 7 febbraioCome sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato Sabato 7 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it

