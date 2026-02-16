Auditel | l’analisi degli ascolti tv di Domenica In Verissimo Amici Da Noi a Ruota Libera e Olimpiadi | Domenica 15 Febbraio 2026

I dati Auditel di domenica 15 febbraio 2026 mostrano come i programmi più seguiti siano stati Amici, Verissimo e Domenica In, che hanno attirato rispettivamente 3,2 milioni, 2,8 milioni e 2,5 milioni di spettatori. La puntata di Amici ha registrato un aumento di ascolti rispetto alla settimana precedente, grazie anche alla presenza di ospiti speciali. Le Olimpiadi di Milano-Cortina hanno invece raggiunto una media di 4 milioni di spettatori, con picchi nelle ore serali. Da Noi a Ruota Libera ha raccolto circa 1,8 milioni di persone, mentre altri programmi hanno registrato numeri più bass

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 15 Febbraio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all'analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da Noi a Ruota Libera, le Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 15 Febbraio 2026. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l'offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica.