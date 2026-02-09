I dati Auditel di ieri mostrano un pomeriggio televisivo molto combattuto. Domenica In e Verissimo tengono ancora banco, ma la vera sorpresa arriva con gli ascolti delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che attirano un pubblico molto più ampio del solito. Anche Amici e Da Noi a Ruota Libera registrano numeri soddisfacenti, confermando che il pubblico segue con attenzione gli eventi di punta e i programmi più seguiti nel weekend.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 8 Febbraio 2026? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv della puntata di Amici, ma anche i risultati ottenuti da Verissimo, Domenica In, Da Noi a Ruota Libera, le Olimpiadi di Milano – Cortina 2026 e degli altri programmi andati in onda sulle varie reti televisive. Dati Auditel e ascolti tv di Domenica In e Da noi a Ruota Libera del 8 Febbraio 2026. È lunedì, e come ogni inizio settimana noi di SuperGuidaTv vi aggiorniamo sui dati Auditel relativi a quelli che sono gli andamenti degli ascolti tv dei vari programmi che arricchiscono l’offerta televisiva della fascia pomeridiana, quella del preserale e quella in access prime time della domenica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo, Amici, Da Noi a Ruota Libera e Olimpiadi | Domenica 8 Febbraio 2026

Approfondimenti su Domenica In

I dati Auditel di ieri mostrano come sono andati i programmi del pomeriggio.

Ecco un'analisi dettagliata degli ascolti televisivi di domenica 18 gennaio 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Domenica In

Argomenti discussi: Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Sabato 7...; Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 31 gennaio 2026; Ascolti TV 8 Febbraio 2026 | i dati Auditel della prima serata; Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo, Amici e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 1...

Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e Olimpiadi Milano Cortina 2026 | Sabato 7 febbraioCome sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato Sabato 7 febbraio 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it

Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Bar Centrale | Sabato 31 gennaio...0Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 31 gennaio 2026? Ecco i dati Auditel ... superguidatv.it

Alessia Vessicchio ricorda il padre Beppe Vessicchio. L'intervista a Da noi...a Ruota Libera facebook