audace ma con disciplina il nuovo stile inglese dallo street style di londra

Il nuovo stile inglese, nato dall’esigenza di esprimersi liberamente, si distingue per l’uso audace di colori vivaci e tagli innovativi. I giovani di Londra adottano look che uniscono elementi tradizionali a dettagli sorprendenti, come accessori vistosi e sovrapposizioni insolite. Le strade della città diventano una passerella a cielo aperto, dove ogni outfit racconta una storia di creatività e sfida alle convenzioni. La tendenza si diffonde tra i passanti, attirando l’attenzione di fashionisti e curiosi.

Lo street style delle sfilate di Londra 2026 si conferma il più eclettico di tutti. La sua fama lo precede: tra le vie della capitale inglese, la regola non scritta è una sola: stupire. Se nelle stagioni passate questo si traduceva in stratificazioni esasperate, accostamenti fuori scala e outfit più teatrali che replicabili, oggi qualcosa sta cambiando. La nuova generazione dello stile made in UK sembra aver trovato una misura diversa, tra sperimentazione e portabilità. Sotto il Big Ben e tra le strade di Soho, i classici intramontabili (trench sartoriali, stivali da pioggia, blazer maschili) incontrano gonne multi-layer, pantaloni baggy e tocchi Y2K. 🔗 Leggi su Amica.it

