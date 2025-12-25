S e c’è una lezione che l’ Inverno 20252026 ci consegna con elegante chiarezza, è che il verde (in tutte le sue sfumature più profonde) si è definitivamente affermato come la nuova neutralità glam del guardaroba. Soprattutto quando si parla di borse must have. Oliva, militare, bosco, muschio. Le tonalità intense e rassicuranti, sostituiscono con disinvoltura il nero e il grigio. Autunno-Inverno 20252026: 10 trend dalle sfilate X Il trend è un invito alla sperimentazione senza mai ostentare. Dialogando con palette ricche e profonde, che sanno sorprendere attraverso contrasti ora audaci, ora calibrati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Avvistate in passerella, consacrate dai grandi brand e adottate dallo street style, le green bag diventano il vero termometro dello stile contemporaneo

