Travolta da un tir mentre attraversa la strada 22enne muore sul colpo a Savona

Una ragazza di 22 anni ha perso la vita a Savona, investita da un tir mentre attraversava la strada in corso Tardy e Benech. La vittima è Valentina Squillace. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e fare luce sulla tragedia.

