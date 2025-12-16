Travolta da un tir mentre attraversa la strada 22enne muore sul colpo a Savona

Una ragazza di 22 anni ha perso la vita a Savona, investita da un tir mentre attraversava la strada in corso Tardy e Benech. La vittima è Valentina Squillace. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e fare luce sulla tragedia.

Travolta da un tir mentre attraversa la strada, 22enne muore sul colpo a Savona È successo in corso Tardy e Benech. La vittima è Valentina Squillace. Indagini sulla dinamica dell'incidente. Valentina Squillace travolta e uccisa da un tir mentre attraversa sulle strisce, aveva 22 anni: «Trascinata per diversi metri» - È morta così martedì mattina Valentina Squillace, una giovane donna di 22 anni, investita da un mezzo pesante

Savona, ragazza di 22 anni uccisa da un tir mentre attraversava. «Trascinata per 60 metri, nessuno se ne era accorto» - In corso Tardy e Benech questa mattina, martedì 16 dicembre, una ragazza di 22 anni è stata travolta e uccisa da un tir, vicino alle poste. ilmessaggero.it

