Pensiline e paline degli autobus comunali arriva la manutenzione da parte di privati

Da latinatoday.it 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per affidare a privati la manutenzione delle pensiline e delle paline degli autobus. L’obiettivo è migliorare le fermate e rendere più efficiente il servizio di trasporto pubblico. Chi è interessato può presentare domanda per gestire la riqualificazione e la cura delle strutture lungo le fermate cittadine.

Un avviso pubblico rivolto a soggetti privati interessati alla realizzazione, riqualificazione e manutenzione di paline e pensiline, tramite concessione di servizi. È questa la soluzione dell’amministrazione comunale di Latina per affrontare la situazione delle pensiline e tabelle delle fermate degli autobus del servizio di trasporto pubblico locale, come emersa dalle parole dell’assessore al ramo, Gianluca Di Cocco, nel corso del question time in cui ha risposto a un’interrogazione sulla vicenda, presentata dai consiglieri comunali del Pd, Valeria Campagna e Leonardo Majocchi, in particolare sulla carenza di pensiline coperte di attesa.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

