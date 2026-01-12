Stp danneggiato autobus per trasporto studenti | 23 atti vandalici in poco più di un anno
Nel corso di poco più di un anno, il autobus destinato al trasporto degli studenti a Brindisi ha subito 23 atti vandalici, tra cui il taglio della tappezzeria dei sedili. Questi episodi compromettono la sicurezza e il funzionamento dei mezzi pubblici, evidenziando la necessità di interventi per tutelare il patrimonio e garantire un servizio affidabile agli utenti.
BRINDISI - Tagliata in più punti la tappezzeria dei sedili: ennesimo atto vandalico ai danni dei mezzi di trasporto della Società trasporti pubblici di Brindisi. Questa volta è stato danneggiato un autobus utilizzato per il trasporto studenti sulla linea Latiano-Brindisi-Serranova. “In poco più. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
