Stp danneggiato autobus per trasporto studenti | 23 atti vandalici in poco più di un anno

Nel corso di poco più di un anno, il autobus destinato al trasporto degli studenti a Brindisi ha subito 23 atti vandalici, tra cui il taglio della tappezzeria dei sedili. Questi episodi compromettono la sicurezza e il funzionamento dei mezzi pubblici, evidenziando la necessità di interventi per tutelare il patrimonio e garantire un servizio affidabile agli utenti.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.