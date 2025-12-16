Gli attacchi russi continuano a colpire l'Ucraina, causando danni significativi alle infrastrutture e mettendo a rischio la popolazione locale. Recentemente, un drone russo ha colpito un grattacielo residenziale a Zaporizhzhia, ferendo tre persone, e altri incendi sono scoppiati anche a Odessa, evidenziando la gravità della situazione nel paese.

© Lapresse.it - Ucraina, gli edifici a fuoco dopo gli attacchi russi su Zaporizhzhia e Odessa

Un drone russo ha colpito un grattacielo residenziale a Zaporizhzhia, in Ucraina, e tre persone sono rimaste ferite. Non ci sarebbero vittime. Il Servizio di Emergenza Statale ha riferito che diversi piani dell’edificio sono andati a fuoco. Il video, condiviso dal servizio stesso, mostra diverse brigate di vigili del fuoco che combattono l’incendio e evacuano i residenti. La Russia nelle stesse ore ha colpito anche la città portuale di Odessa, sul Mar Nero, provocando un incendio di vasta portata in magazzini contenenti elettrodomestici. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it

Ucraina, vasti incendi dopo la caduta di razzi nel distretto di Odessa

Video Ucraina, vasti incendi dopo la caduta di razzi nel distretto di Odessa Video Ucraina, vasti incendi dopo la caduta di razzi nel distretto di Odessa

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ucraina, gli edifici a fuoco dopo gli attacchi russi su Zaporizhzhia e Odessa - (LaPresse) Un drone russo ha colpito un grattacielo residenziale a Zaporizhzhia e tre persone sono rimaste ferite. stream24.ilsole24ore.com