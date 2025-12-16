Ucraina gli edifici a fuoco dopo gli attacchi russi su Zaporizhzhia e Odessa
Gli attacchi russi continuano a colpire l'Ucraina, causando danni significativi alle infrastrutture e mettendo a rischio la popolazione locale. Recentemente, un drone russo ha colpito un grattacielo residenziale a Zaporizhzhia, ferendo tre persone, e altri incendi sono scoppiati anche a Odessa, evidenziando la gravità della situazione nel paese.
Un drone russo ha colpito un grattacielo residenziale a Zaporizhzhia, in Ucraina, e tre persone sono rimaste ferite. Non ci sarebbero vittime. Il Servizio di Emergenza Statale ha riferito che diversi piani dell’edificio sono andati a fuoco. Il video, condiviso dal servizio stesso, mostra diverse brigate di vigili del fuoco che combattono l’incendio e evacuano i residenti. La Russia nelle stesse ore ha colpito anche la città portuale di Odessa, sul Mar Nero, provocando un incendio di vasta portata in magazzini contenenti elettrodomestici. Questo articolo proviene da LaPresse. Lapresse.it
Ucraina, vasti incendi dopo la caduta di razzi nel distretto di Odessa
Ucraina, gli edifici a fuoco dopo gli attacchi russi su Zaporizhzhia e Odessa - (LaPresse) Un drone russo ha colpito un grattacielo residenziale a Zaporizhzhia e tre persone sono rimaste ferite. stream24.ilsole24ore.com
Ucraina, droni attaccano Zaporizhzhia, incendio in un palazzo - I vigili del fuoco della città ucraina di Zaporizhzhia lavorano sulla scena dell'attacco di un drone russo che ha col ... msn.com
“Mi chiamo Roman, ho 11 anni e vengo dall’Ucraina. Il 14 luglio 2022 io e mia madre ci trovavamo all’ospedale di Vinnytsia quando tre missili russi hanno colpito l’edificio. Quella è stata l’ultima volta che l’ho vista, l’ultima volta che ho potuto salutarla. L’ho ric - facebook.com facebook
L'attacco russo a #Ternopil, in #Ucraina, ha provocato vittime, feriti e la distruzione di numerosi edifici. In un’intervista ai media vaticani, l’arcivescovo Teodor Martynyuk racconta l'assistenza di religiosi e volontari #VaticanNewsIT Leggi qui x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.