Zelensky | L’attacco alla residenza di Putin è una bugia dei russi Attacchi su Zaporizhzhia e Odessa

Nelle ultime settimane sono stati riportati attacchi su Zaporizhzhia e Odessa, mentre il presidente Zelensky ha dichiarato che l’affermazione riguardante un attacco alla residenza di Putin sarebbe una menzogna orchestrata dai russi. La situazione nel conflitto ucraino continua a essere caratterizzata da tensioni e scontri, con entrambe le parti che affrontano accuse reciproche. Di seguito, un approfondimento sugli sviluppi recenti e le dichiarazioni ufficiali.

L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zelensky: “L’attacco alla residenza di Putin è una bugia dei russi”. Attacchi su Zaporizhzhia e Odessa Leggi anche: Ucraina, Zelensky: “E’ una bugia russa, la notizia di un attacco alla residenza di Putin” Leggi anche: Ucraina, gli edifici a fuoco dopo gli attacchi russi su Zaporizhzhia e Odessa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Zelensky smentisce l’attacco alla dacia Putin e denuncia il pretesto per nuovi bombardamenti; La residenza di Putin l’attacco di Kiev le minacce di Lavrov e la replica di Zelensky Cosa può succedere ora. Droni contro la residenza di Putin, Zelenksy: «Tipiche bugie russe. Non mi fido di lui. L'Ucraina non può vincere senza il supporto degli Usa» - Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di voler sabotare i colloqui di pace e di prepararsi a bombardare edifici governativi ucraini, dopo che il Cremlino ha affermato di aver sventato ... ilmattino.it

Mosca: Kiev ha attaccato la residenza di Putin: risponderemo. Zelensky: menzongna. Trump: sono molto arrabbiato - La Russia sostiene che l'Ucraina abbia tentato di colpire con droni la residenza di Putin a Novgorod. msn.com

Mosca accusa Kiev: "Ha tentato di attaccare la residenza di Putin". Zelensky smentisce: "È un pretesto per nuovi bombardamenti" - Il capo del Cremlino ha avuto una telefonata con Trump, al quale ha raccontato del raid ucraino contro la sua villa poco distante da San Pietroburgo ... today.it

"L'Ucraina non può vincere senza l'aiuto degli Stati Uniti", così Zelensky dopo l'incontro con Trump". Intanto si complicano le trattative per la pace: Mosca accusa Kiev di aver lanciato droni contro la residenza di Putin a Valdaj. L'audio del ministro degli Esteri x.com

Volodymyr Zelensky ha rigettato le accuse di Mosca riguardo un attacco ucraino con droni a una residenza di Vladimir Putin, definendole "bugie" e "bufale". Zelensky ha invece affermato che la Russia si starebbe preparando per colpire edifici governativi ucrai - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.