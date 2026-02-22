atp santiago 2026 pellegrino vince la battaglia con galan e supera le qualificazioni

Andrea Pellegrino ha conquistato la qualificazione all’ATP 250 di Santiago dopo aver superato le qualificazioni. La vittoria deriva dalla sua determinazione e da un ottimo rendimento in campo, che gli ha permesso di battere avversari agguerriti. Durante le partite di qualificazione, Pellegrino ha mostrato grande attenzione ai dettagli e una buona resistenza fisica. La sua presenza nel tabellone principale rappresenta un passo importante nella sua carriera sportiva. Ora aspetta di scendere in campo nel torneo.

Andrea Pellegrino c’entra la qualificazione nel tabellone principale dell’ATP 250 di Santiago del Cile. Il tennista pugliese ha sconfitto in rimonta il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 184 del mondo, con il punteggio di 6-7 7-6 6-4 dopo una pazzesca battaglia di tre ore e due minuti di gioco. Sicuramente una vittoria importante per Pellegrino, che adesso attenderà di conoscere il sorteggio dei qualificati per scoprire il suo prossimo avversario. In avvio di partita si segue l’andamento dei turni di servizio, anche se Pellegrino deve subito fronteggiare una palla break. Nel sesto game, però, il break arriva in favore di Galan, che si porta sul 15-40 e alla prima occasione toglie la battuta all’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Buenos Aires 2026: Francesco Passaro e Andrea Pellegrino passano le qualificazioniQuesta mattina, Francesco Passaro e Andrea Pellegrino hanno superato le qualificazioni e si sono guadagnati un posto nel tabellone principale dell’ATP di Buenos Aires.

ATP Montpellier 2026, Andrea Vavassori supera le qualificazioni ed accede al tabellone principaleAndrea Vavassori entra nel tabellone principale dell’ATP 250 di Montpellier.

Qualificazioni ATP Santiago 2026: Pellegrino approda al turno decisivoBuona la prima per Andrea Pellegrino nelle qualificazioni dell'ATP 250 di Santiago 2026. Battuto in due set il cileno Villalon ... spaziotennis.com

ATP Santiago, il tabellone: presenti Darderi, Berrettini e Passaro. Cerundolo n.1 del seedingTennis - Cerundolo n.1 a Santiago. Berrettini pesca Nava al primo turno. Darderi attende la sfida tra Navone e Kopriva ... ubitennis.com

