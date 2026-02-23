ATP Delray Beach 2026 Korda domina Paul in finale e conquista il terzo titolo ATP della carriera in singolare
Sebastian Korda vince il torneo ATP di Delray Beach 2026, battendo Tommy Paul in finale. Il motivo di questa vittoria risiede nella sua prestazione solida e costante durante tutto il match. Korda ha strappato il primo set con un break decisivo e ha mantenuto il vantaggio nel secondo, chiudendo in un’ora e ventitré minuti. Questo successo segna il suo terzo titolo ATP in carriera e rafforza la sua posizione nel circuito.
Nella finale del torneo ATP di Delray Beach Sebastian Korda completa la sua settimana da sogno e domina Tommy Paul 6-4 6-3 in un’ora e ventitré minuti. Il numero cinquanta del ranking ATP vince così il terzo titolo della sua carriera in singolare e festeggia un trionfo che mancava da Washington 2024, torneo nel quale aveva sconfitto Flavio Cobolli. Korda sigla l’1-0 a 15 in un gioco nel quale serve due ace. Il quinto favorito del tabellone sigla, allo stesso modo, l’immediato 1-1. In una contesa caratterizzata da pochi scambi i due contendenti concedono le briciole sul proprio turno di battuta e l’equilibrio regna così sovrano. 🔗 Leggi su Oasport.it
ATP Delray Beach 2026, Paul vince il derby contro Tien e conquista la finaleTommy Paul ha raggiunto la finale dell’ATP di Delray Beach dopo aver battuto Tien in semifinale, grazie a una buona prestazione sul cemento della Florida.
LIVE Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca l’accesso in finaleCobolli-Korda ha raggiunto la semifinale dell’ATP di Delray Beach a causa di una vittoria convincente contro un avversario esperto.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Finali a Rio e Delray Beach: il programma su Sky; LIVE Cobolli-Korda, 6-7, 1-6, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’americano gioca un ottimo tennis e si afferma sull’azzurro in due set; Cobolli torna a vincere: battuto Atmane a Delray Beach. Domani c'è Berrettini a Rio; ATP Delray Beach 2026, Korda ancora tabù per Cobolli: niente finale per Flavio.
ATP Delray Beach 2026, Flavio Cobolli cede in semifinale a Sebastian KordaSi ferma in semifinale la corsa di Flavio Cobolli nell'ATP 250 di Delray Beach: l'azzurro, accreditato della terza testa di serie, cede allo statunitense ... oasport.it
LIVE Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca l’accesso in finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della prima semifinale del singolare ... oasport.it
Finale tutta a stelle e strisce per la seconda settimana consecutiva Dopo quella di Dallas vinta da Shelton su Fritz, questa volta saranno Tommy Paul e Sebastian Korda a contendersi l’ATP 250 di Delray Beach - facebook.com facebook
Atp Rio de Janeiro e Delray Beach, il programma di oggi: partite e orari #SkySport #Tennis #SkyTennis x.com