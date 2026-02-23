ATP Delray Beach 2026 Korda domina Paul in finale e conquista il terzo titolo ATP della carriera in singolare

Da oasport.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sebastian Korda vince il torneo ATP di Delray Beach 2026, battendo Tommy Paul in finale. Il motivo di questa vittoria risiede nella sua prestazione solida e costante durante tutto il match. Korda ha strappato il primo set con un break decisivo e ha mantenuto il vantaggio nel secondo, chiudendo in un’ora e ventitré minuti. Questo successo segna il suo terzo titolo ATP in carriera e rafforza la sua posizione nel circuito.
atp delray beach 2026 korda domina paul in finale e conquista il terzo titolo atp della carriera in singolare
© Oasport.it - ATP Delray Beach 2026, Korda domina Paul in finale e conquista il terzo titolo ATP della carriera in singolare

Nella finale del torneo ATP di Delray Beach Sebastian Korda completa la sua settimana da sogno e domina Tommy Paul 6-4 6-3 in un’ora e ventitré minuti. Il numero cinquanta del ranking ATP vince così il terzo titolo della sua carriera in singolare e festeggia un trionfo che mancava da Washington 2024, torneo nel quale aveva sconfitto Flavio Cobolli. Korda sigla l’1-0 a 15 in un gioco nel quale serve due ace. Il quinto favorito del tabellone sigla, allo stesso modo, l’immediato 1-1. In una contesa caratterizzata da pochi scambi i due contendenti concedono le briciole sul proprio turno di battuta e l’equilibrio regna così sovrano. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Delray Beach 2026, Paul vince il derby contro Tien e conquista la finaleTommy Paul ha raggiunto la finale dell’ATP di Delray Beach dopo aver battuto Tien in semifinale, grazie a una buona prestazione sul cemento della Florida.

LIVE Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca l’accesso in finaleCobolli-Korda ha raggiunto la semifinale dell’ATP di Delray Beach a causa di una vittoria convincente contro un avversario esperto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Finali a Rio e Delray Beach: il programma su Sky; LIVE Cobolli-Korda, 6-7, 1-6, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’americano gioca un ottimo tennis e si afferma sull’azzurro in due set; Cobolli torna a vincere: battuto Atmane a Delray Beach. Domani c'è Berrettini a Rio; ATP Delray Beach 2026, Korda ancora tabù per Cobolli: niente finale per Flavio.

atp delray beach 2026ATP Delray Beach 2026, Flavio Cobolli cede in semifinale a Sebastian KordaSi ferma in semifinale la corsa di Flavio Cobolli nell'ATP 250 di Delray Beach: l'azzurro, accreditato della terza testa di serie, cede allo statunitense ... oasport.it

atp delray beach 2026LIVE Cobolli-Korda, ATP Delray Beach 2026 in DIRETTA: l’azzurro si gioca l’accesso in finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella diretta LIVE testuale della prima semifinale del singolare ... oasport.it