atp delray beach 2026 korda domina paul in finale e conquista il terzo titolo atp della carriera in singolare

Sebastian Korda vince il torneo ATP di Delray Beach 2026, battendo Tommy Paul in finale. Il motivo di questa vittoria risiede nella sua prestazione solida e costante durante tutto il match. Korda ha strappato il primo set con un break decisivo e ha mantenuto il vantaggio nel secondo, chiudendo in un’ora e ventitré minuti. Questo successo segna il suo terzo titolo ATP in carriera e rafforza la sua posizione nel circuito.