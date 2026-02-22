atp delray beach 2026 paul vince il derby contro tien e conquista la finale

Tommy Paul ha raggiunto la finale dell’ATP di Delray Beach dopo aver battuto Tien in semifinale, grazie a una buona prestazione sul cemento della Florida. La vittima di questa vittoria ha subito diverse difficoltà nel secondo set, permettendo a Paul di controllare il gioco. Ora il tennista americano si prepara a sfidare Sebastian Korda, in attesa di capire chi tra i due affronterà in finale.

Ci sarà l’ennesimo derby americano di questa settimana nella finale dell’ATP 250 di Delray Beach. Sul cemento della Florida si affronteranno Sebastian Korda e Tommy Paul. Il primo ha messo fine al cammino di Flavio Cobolli, mentre il secondo ha superato il connazionale Learner Tien in rimonta con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 dopo due ore e diciassette minuti di gioco. Non riesce dunque a Tien di vincere la terza battaglia consecutiva dopo quelle con Kecmanovic e Tiafoe, mentre Paul ritrova una finale a livello ATP addirittura dall’ottobre 2024, anno che lo ha visto conquistare tre dei suoi quattro titoli in carriera, l’ultimo dei quali a Stoccolma contro Grigor Dimitrov. 🔗 Leggi su Oasport.it

ATP Delray Beach 2026, Fritz e Paul avanzano e si sfideranno nei quarti di finaleIl torneo ATP di Delray Beach ha visto la vittoria di Fritz e Paul negli ottavi di finale, conquistando così il pass per i quarti.

ATP Delray Beach 2026, Cobolli affronterà Korda in semifinale. Fuori Fritz, avanza TienFlavio Cobolli ha raggiunto le semifinali dell’ATP 250 di Delray Beach dopo aver superato Fritz in quattro set.

