Atleti Milano-Cortina su palco Ariston

La presenza di atleti di Milano-Cortina ha attirato l'attenzione al palco dell'Ariston, a causa dell'interesse per gli eventi sportivi in vista delle Olimpiadi invernali. Durante la serata, alcuni di loro hanno partecipato a esibizioni e incontri con il pubblico, portando energia e entusiasmo. La loro presenza ha coinvolto anche gli spettatori in sala, creando un’atmosfera diversa rispetto alle tradizionali performance musicali. La serata continua con numerosi ospiti e sorprese.

14.15 Tante le presenze prestigiose all'edizione n° 76 del Festival di Sanremo, dai super-ospiti ai co-conduttori che affiancheranno Conti e Pausini. E dalla prima conferenza stampa della vigilia arriva l'annuncio: nella serata di mercoledì ci saranno gli atleti olimpici e paralimpici dei Giochi invernali Milano-Cortina. "Avremo Arianna Fontana, Francesca Lollobrigida e Lisa Vittozzi" oltre a due atleti paralimpici tra i quali Giacomo Bertagnolli, ha riferito il vice dell'Intrattenimento Prime Time Rai, Fasulo.