Milano-Cortina radiologi | Attesi 4mila atleti puntare su prevenzione infortuni
Con quasi 4.000 atleti attesi ai Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, la preparazione medica diventa fondamentale. I radiologi sottolineano l'importanza di puntare sulla prevenzione degli infortuni per garantire il massimo delle prestazioni e la sicurezza degli atleti durante l'evento.
Roma, 15 dic. (Adnkronos Salute) - Sono quasi 4mila gli atleti previsti per i Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026: un numero importante che evidenzia la necessità di supporto medico per la prevenzione e il trattamento delle lesioni da pratica sportiva. Per aggiornare all'uso appropriato dell'imaging diagnostico i clinici che saranno impegnati ai Giochi, la Sirm (Società italiana di radiologia medica e interventistica) ha organizzato il corso di formazione 'Il ruolo della diagnostica per immagini nella valutazione dell'atleta'. L'ultimo dei 3 appuntamenti - i primi 2 si sono tenuti a Milano e Roma - si è svolto a Cortina d'Ampezzo alla presenza di 23 relatori e un centinaio di professionisti sanitari. Iltempo.it
