Milano Cortina 2026 | la decisione del Tas su atleti russi e bielorussi

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) ha preso una decisione che scuote il mondo dello sport: annullato il bando che impediva agli atleti russi e bielorussi di partecipare alle competizioni internazionali. Questa sentenza apre ufficialmente la strada alla loro possibile presenza alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, seppur sotto una rigorosa bandiera neutrale. TAS: russi e bielorussi ammessi alle qualificazioni Gli atleti potranno puntare a Milano-Cortina 2026 da neutrali, secondo i criteri del CIO. Ok anche per i paraatleti. #TAS #FIS #MilanoCortina2026 #Olimpiadi https:t.coN8jt5IzsaH — Sportface (@sportface2016) December 2, 2025 Ammissione alle qualificazioni: la decisione del TAS. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Milano Cortina 2026: la decisione del Tas su atleti russi e bielorussi

