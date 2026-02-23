Atalanta un passo da Champions | dimezzato il divario sul 4° posto E il 5° è a tiro

L’Atalanta si avvicina alla zona Champions, riducendo di molto il divario sul quarto posto. La squadra ha conquistato punti preziosi nelle ultime settimane, portandosi a meno di cinque lunghezze dal quarto classificato. Un miglioramento evidente, che si riflette anche nella fiducia del gruppo e nella crescita delle prestazioni in campo. La squadra bergamasca si prepara a sfruttare ogni occasione per accorciare ulteriormente le distanze.

Bergamo. Dal Napoli al Napoli è cambiato il mondo. Tre mesi fa, all’indomani del 3-1 subito al Maradona, l’Atalanta occupava il 1 3° posto in classifica con 13 punti in 12 partite, con una media di pochissimo superiore ad un punto a partita e vedeva la zona Champions League distare 11 punti. Sembrava irraggiungibile. Sembrava, appunto. Dalla vittoria contro la Fiorentina in avanti, per la Dea è cambiato il mondo. 32 punti nelle ultime 14 gare, più di 2 a partita di media, con un bottino di 23 nelle 9 disputate nel 2026 con la media punti di 2,56 per gara, guadagnando 6 posizioni in graduatoria e chiudendo quasi interamente il gap che c’era rispetto al 5° posto e 6° posto, che tre mesi fa distavano 11 e 8 punti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

