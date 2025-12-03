Tempo di lettura: 2 minuti foto pagina Facebook ufficiale Fa freddino al Pinto, dopo un pomeriggio soleggiato. I distinti di fronte la tribuna sono vuoti, momentaneamente, per dieci minuti, in segno di protesta verso le squadre B. La Casertana ritorna al Pinto dopo la vittoria contro la Cavese, e l’ Atalanta scende in campo reduce dalla vittoria contro il Siracusa. Casertana-Atalanta u23, la sintesi del match. Quinto risultato utile consecutivo, il quarto fra le mura di casa. Casarotto sugli scudi: è lui, il migliore in campo di questo pomeriggio. Una sua rete, consente alla Casertana di archiviare positivamente la pratica Atalanta u23; gli orobici allenati dal napoletano Bocchetti, non riescono di fatto a rendersi mai pericolosi dalle parti di De Lucia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Casertanapigliatutto: battuta anche l’Atalanta, 4° posto ad un passo