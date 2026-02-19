Il ranking dell'Italia per il 5° posto Champions si fa disperato dopo i ko di Juve Inter e Atalanta

L’Italia rischia di perdere il quinto posto in Champions dopo le sconfitte di Juventus, Inter e Atalanta nelle ultime settimane. Le tre squadre italiane hanno subito pesanti sconfitte che compromettono il punteggio complessivo del paese nel ranking Uefa. Con pochi punti in arrivo e risultati deludenti, il nostro calcio si trova in difficoltà per mantenere la posizione. La situazione si fa sempre più complicata, e ora il futuro del ranking appare incerto. La prossima stagione si avvicina e la sfida si fa più difficile.