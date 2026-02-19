Il ranking dell'Italia per il 5° posto Champions si fa disperato dopo i ko di Juve Inter e Atalanta
L’Italia rischia di perdere il quinto posto in Champions dopo le sconfitte di Juventus, Inter e Atalanta nelle ultime settimane. Le tre squadre italiane hanno subito pesanti sconfitte che compromettono il punteggio complessivo del paese nel ranking Uefa. Con pochi punti in arrivo e risultati deludenti, il nostro calcio si trova in difficoltà per mantenere la posizione. La situazione si fa sempre più complicata, e ora il futuro del ranking appare incerto. La prossima stagione si avvicina e la sfida si fa più difficile.
La situazione dell'Italia nel ranking Uefa ora è disperata. Il 5° posto Champions nella prossima stagione sembra a dir poco difficile dopo le sconfitte di Juventus, Atalanta e Inter.🔗 Leggi su Fanpage.it
Ranking UEFA, la 5ª squadra in Champions resta un miraggio: il KO dell’Atalanta pesa tantissimoIl ranking UEFA per questa stagione si conferma stabile, con l’Italia ancora al quinto posto.
L’Italia è messa male nel ranking Uefa per il 5º posto in Champions dopo l’eliminazione del NapoliL’Italia scivola nel ranking UEFA dopo l’eliminazione del Napoli in Champions.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Italrugby, gli Azzurri salgono al nono posto nel ranking mondiale; Rugby, sorride il ranking nazionale: l'Italia sale al nono posto; Italia sempre più giù nell'Indice corruzione: 52° posto su 182 paesi nel 2025; Coppa Italia: ufficiali le date delle semifinali di andata.
Ranking Uefa e corsa 5° posto Champions: Juve-Atalanta, ko pesanti! Posizione dell’Italia aggiornataLa sconfitta della Juve contro il Galatasaray non è stata una pessima notizia soltanto per i tifosi bianconeri ma anche per tutto il calcio italiano. Nel martedì di Champions League, infatti, hanno pe ... tuttosport.com
Il Ranking UEFA non sorride all’Italia: ecco l’ultimo aggiornamentoIl punto della situazione sul Ranking UEFA dopo l'ultimo turno dei playoff di Champions League: ecco la classifica aggiornata ... generationsport.it
Ranking #UEFA e quinto posto in #ChampionsLeague: l’Italia rincorre. La classifica aggiornata #UCL Link articolo https://shorturl.at/8gZnc facebook
Ranking UEFA per nazioni e corsa al 5° posto in Champions: l'Italia resta quinta #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com