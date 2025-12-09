Pari in rimonta per Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe | 1-1 contro Monopoli e Ospitaletto

L'Atalanta Under 23 e l'AlbinoLeffe ottengono un pareggio in rimonta contro Monopoli e Ospitaletto Monopoli, rispettivamente. Sul campo del Monopoli, l'Atalanta Under 23 riesce a recuperare lo svantaggio e ottenere un 1-1 al Simone Vito Veneziani, confermando la tenacia delle due formazioni in questa giornata di campionato.

Monopoli. Sul campo del Monopoli, l’ Atalanta Under 23 strappa un pareggio in rimonta: al Simone Vito Veneziani finisce 1-1. Dopo una prima frazione di gara decisamente avara di occasioni, il match si accende nella ripresa. Al secondo minuto, i pugliesi rimangono in dieci per il rosso a Viteritti che trattiene vistosamente Vavassori lanciato verso la porta. Nonostante l’uomo in meno, però, i biancoverdi trovano il vantaggio al 55? su calcio di rigore: mani di Panada e dal dischetto Fall sblocca la partita. Il pareggio dell’Atalanta Under 23 matura nove minuti più tardi: sponda di Berto sugli sviluppi di un calcio di punizione che premia l’accorrente Comi, autore del definitivo 1-1. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

