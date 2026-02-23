Atalanta-Napoli scatena le maleparole di un tifoso azzurro contro l’arbitro | la moglie fraintende e lo accoltella

Un tifoso di 40 anni insulta l’arbitro durante la partita tra Atalanta e Napoli, dopo un rigore negato, causando un litigio con la moglie. La donna fraintende le sue parole e, nel panico, lo ferisce con un coltello. La scena si verifica in salotto, mentre entrambi seguivano la partita in televisione. La vittima è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni non sono gravi. La dinamica rimane sotto indagine.

Parolacce di un 40enne per il rigore negato durante Atalanta – Napoli in tv, la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella. Poi lancia altre lame e una si conficca nel muro: donna arrestata dai Carabinieri. È accaduto ieri pomeriggio a Capodimonte, quando in una casa napoletana sono volate parolacce e la moglie, di 35 anni, ha pensato che gli insulti fossero rivolti a lei. Prima ha minacciato il marito, dicendogli di andare via o l’avrebbe accoltellato. Al rifiuto dell’uomo, la 35enne ha impugnato un paio di forbici e glielo ha lanciato contro. Poi, con un coltello da cucina ha tentato di colpirlo al fianco sinistro, poi ha sferrato un fendente al lato destro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Napoli, impreca davanti la tv per il rigore negato contro l’Atalanta: la moglie lo accoltella! L’episodio shockUn uomo ha reagito con rabbia davanti alla televisione dopo il rigore negato contro l’Atalanta, scatenando un violento alterco con la moglie.

Atalanta-Napoli, rigore negato ad Hojlund: marito impreca e la moglie lo accoltella. La ricostruzioneDurante la partita Atalanta-Napoli, un tifoso azzurro di 40 anni ha reagito violentemente al rigore negato a Hojlund, iniziando a imprecare davanti alla televisione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Atalanta-Napoli, una sfida da non perdere: analisi e precedenti; Atalanta-Napoli 2-1 pagelle: la Dea in rimonta condanna Conte ma quante polemiche, decide Samardzic; La rabbia di Conte e lo sfogo di Manna: il ko del Napoli scatena meme e ironie; La rabbia di Conte e lo sfogo di Manna: il ko del Napoli scatena meme e ironie.

Insulti per il rigore negato in Atalanta-Napoli, la moglie pensa siano per lei e accoltella il marito: arrestataL’equivoco scatena una surreale quanto violenta aggressione in un appartamento di Capodimonte. L’uomo, ferito al fianco, è ricoverato in ospedale; la donna è stata portata in carcere ... ilgiorno.it

Un rigore negato al Napoli contro l'Atalanta scatena la lite: moglie accoltella il maritoUna donna di 35 anni ha ferito il coniuge a Napoli durante la partita contro l'Atalanta. Arrestata dai carabinieri. ilgazzettinovesuviano.com

Atalanta-Napoli in tv, parolacce per il rigore negato: la moglie pensa siano rivolte a lei e lo accoltella x.com

Lite surreale durante la sfida di campionato tra Atalanta e Napoli in un appartamento di Capodimonte #Napoli - facebook.com facebook