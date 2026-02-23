Napoli impreca davanti la tv per il rigore negato contro l’Atalanta | la moglie lo accoltella! L’episodio shock

Un uomo ha reagito con rabbia davanti alla televisione dopo il rigore negato contro l’Atalanta, scatenando un violento alterco con la moglie. La discussione si è accesa rapidamente, portando la donna a colpirlo con un coltello. La vicenda si è svolta nel quartiere di Capodimonte, dove il clima teso ha portato a un episodio drammatico. La scena ha attirato l’attenzione dei vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine.
