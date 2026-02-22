Napoli furibondo per gli episodi arbitrali

Il Napoli manifesta grande rabbia dopo le decisioni arbitrali durante la partita di Bergamo. La squadra ritiene che alcune assenze siano state influenzate da errori dell’arbitro, che hanno inciso sul risultato finale. I tifosi sui social attaccano la direzione di gara e chiedono spiegazioni ufficiali. La tensione tra i sostenitori cresce, mentre il club valuta come rispondere alle polemiche. La prossima partita si avvicina e i discorsi restano aperti.

"> Lo sfogo social La sconfitta di Bergamo non si è chiusa con il triplice fischio. A riaccendere il dibattito è stato Nicolò Schira, che su X ha scritto: «#Napoli furibondo per i numerosi episodi arbitrali avversi delle ultime giornate che hanno penalizzato e defraudato gli azzurri». Parole forti, che fotografano il clima di tensione attorno alla squadra di Antonio Conte dopo una serie di decisioni contestate. Gli episodi sotto la lente Nell’ultima gara contro l’Atalanta, il Napoli si è visto prima assegnare e poi revocare un calcio di rigore dopo consulto VAR. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il durissimo sfogo del ds del Napoli Giovanni Manna Il dirigente è furibondo per le decisioni arbitrali di Chiffi e del Var nella gara con l'Atalanta

