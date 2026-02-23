Asti | caos al banchetto bloccati i militanti intervento polizia

Sabato 21 febbraio, un banchetto di Fratelli d’Italia in piazza del Palio ad Asti è stato oggetto di un blocco improvviso da parte di alcuni militanti. La causa del caos è stata una contestazione che ha coinvolto diverse persone, rendendo necessario l’intervento della polizia per ristabilire l’ordine. Molti hanno cercato di impedire la distribuzione di volantini, creando tensioni tra gli attivisti presenti. La situazione rimane sotto controllo mentre si cercano spiegazioni.

La cronaca di un attacco alla democrazia: cosa è successo davvero ad Asti. Sabato 21 febbraio, poco dopo le 15:30, in piazza del Palio ad Asti, un banchetto politico di Fratelli d'Italia sul referendum costituzionale è diventato il teatro di un attacco alla libertà di espressione. Un gruppo di persone, il cui numero esatto non è stato precisato, ha circondato il banchetto regolarmente autorizzato, iniziando a urlare insulti e slogan contro i militanti presenti. La situazione è rapidamente degenerata quando alcuni manifestanti hanno cercato di strappare i volantini dalle mani degli attivisti e di rovesciare i tavoli.

Asti, referendum: aggressione al banchetto, polizia interviene. FDIUn gruppo di oppositori ha attaccato il banchetto del “Sì” al referendum, provocando l'intervento delle forze dell'ordine.

Chiude il negozio ad Asti e lascia dentro un’anziana: intervento lampo della poliziaUna donna anziana è stata soccorsa dalla Polizia di Asti dopo essere rimasta accidentalmente chiusa all’interno di un negozio.

Tensione ad Asti al banchetto per il referendum sulla giustizia, FDI: Questo non è dissenso, è attacco alla democraziaTensione questa mattina ad Asti, dove un banchetto informativo per il Sì al referendum costituzionale sulla giustizia è stato al centro di un episodio ... atnews.it

Tensione al banchetto di Fratelli d’Italia, Coppo e Giacomini: Non ci faremo intimidire. Le piazze sono di tuttiCoppo, Giacomini ed Ebarnabo condannano gli episodi di aggressività contro il banchetto informativo: La democrazia si difende garantendo a tutti il diritto di parola ... lavocediasti.it

