Eli-Stam quando l’eliambulanza è come una cicogna | ecco il servizio per donne incinte e bimbi in Alto Lario e Valtellina

Eli-Stam è un servizio di elisoccorso dedicato alle donne in gravidanza e ai neonati nelle aree di Alto Lario e Valtellina. Grazie a équipe specializzate, garantisce un trasporto rapido e sicuro in situazioni di emergenza, intervenendo in zone difficili da raggiungere come le aree montane e periferiche. Il progetto mira a offrire assistenza tempestiva, contribuendo alla sicurezza di madri e bambini nelle realtà più remote di Lecco e Valtellina.

Lecco, 17 gennaio 2026 – I bambini in Alto Lario e Valtellina non li porta la cicogna. Li portano gli elisoccorritori e le ostetriche del progetto Eli-Stam, il servizio di elisoccorso per il trasporto assistito materno, che arrivano in volo per assistere le donne in gravidanza e i neonati in situazioni cliniche di emergenza nelle aree più difficili da raggiungere, come quelle montane e periferiche, tipiche dei territori dell'Asst di Lecco e dell'Asst Valtellina e Alto Lario. Sono state già effettuare tre missioni. Il protocollo prevede il trasferimento in urgenza in elisoccorso di donne in gravidanza o che hanno appena partorito dagli ospedali di Sondrio e Sondalo, strutture spoke, e dalla Casa della sanità di Livigno, verso l'ospedale di Lecco, centro hub con unità di Medicina Materno-fetale e Terapia intensiva neonatale. Tre missioni già concluse per il progetto Eli-STAM È operativo da novembre Eli-STAM, il servizio sperimentale di trasporto assistito materno-fetale in elisoccorso che collega le ASST di Lecco e ASST Valtellina e Alto Lario, sviluppato da AREU con Regione

