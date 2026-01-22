Il Tribunale di Benevento ha assolto V. D.V., 50 anni, dall’accusa di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza. La decisione si basa sulla valutazione che il fatto non sussiste, chiarendo la posizione dell’uomo rispetto alle accuse di truffa aggravata ai danni dello Stato. La vicenda evidenzia l’importanza di un processo giusto e accurato nel rispetto delle norme vigenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Benevento, con il giudice Murgo, ha assolto V. D.V., 50enne della provincia, dall’accusa di truffa aggravata ai danni dello Stato. L’imputato era accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo di circa 14.000 euro, in assenza dei requisiti previsti dalla legge. La Procura della Repubblica aveva chiesto la condanna a un anno di reclusione. Difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione, l’imputato ha dimostrato l’insussistenza delle accuse presentando documentazione idonea a provare che, al momento dei fatti contestati, non possedeva alcun bene incompatibile con la fruizione del beneficio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accusato di aver percepito indebitamente il reddito di cittadinanza: assolto 50enne, il fatto non sussiste

Leggi anche: Serino, assolto in Appello un 50enne condannato per spaccio: "Il fatto non sussiste"

False dichiarazioni per il reddito di cittadinanza, assolto il fratello del pentitoIl tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto Giuseppe Amato, fratello del pentito Salvatore, dall’accusa di false dichiarazioni relative al reddito di cittadinanza.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Missioni 'fantasma' all’Ars: anche l’autista di Galvagno sceglie il giudizio immediato; Contributi per l’alpeggio non dovuti e animali abbandonati; Julio Iglesias respinge accuse di molestie sessuali: Assolutamente false, provo grande tristezza; La Colombia di Trump, tra minacce dirette ed espansionismo statunitense.

Non ha percepito indebitamente il reddito di cittadinanza: assolta donna castelvetraneseSi chiude con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria che vedeva imputata una 30enne di Castelvetrano, G.P., accusata di aver percepito indebitamente il Reddito di Cittadinanza. Il Tribunale di ... tp24.it