Terranuova Bracciolini il Consiglio comunale fa il punto sul 2025 | approvata la prima Relazione annuale dell’attività istituzionale

Questa settimana, il Consiglio comunale di Terranuova Bracciolini ha presentato la relazione sull’attività del 2025. Durante la seduta di lunedì 26 gennaio, i consiglieri hanno fatto il punto sui primi dodici mesi della nuova legislatura. È stato approvato ufficialmente il documento che riassume tutte le iniziative e i lavori svolti dall’assemblea nel corso dell’anno passato.

Arezzo, 02 febbraio 2026 – È stato presentato nel corso della seduta di lunedì 26 gennaio il bilancio complessivo dell’attività svolta dal Consiglio comunale di Terranuova Bracciolini nel 2025, primo anno pienamente operativo della legislatura 2024-2029. Un anno definito intenso e strutturato, segnato da un lavoro costante su tutti i principali ambiti dell’azione amministrativa e da una particolare attenzione al rapporto con la comunità. Nel dettaglio, nel corso del 2025 il Consiglio comunale si è riunito 12 volte, approvando 8 variazioni di bilancio e numerosi atti regolamentari e di indirizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova Bracciolini, il Consiglio comunale fa il punto sul 2025: approvata la prima Relazione annuale dell’attività istituzionale Approfondimenti su Terranuova Bracciolini Caltagirone, presentata la relazione annuale del sindaco al Consiglio comunale Questa mattina a Caltagirone il sindaco Fabio Roccuzzo ha presentato la relazione annuale al Consiglio comunale. Approvata in consiglio comunale la prima variante specifica al Piano regolatore generale Il consiglio comunale di Chieti ha approvato la prima variante specifica al Piano regolatore generale, includendo un piano di recupero del centro storico e modifiche alla zonizzazione di due immobili della Asl sul colle. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Terranuova Bracciolini Argomenti discussi: Attività ’25 del consiglio comunale di Terranuova; Terranuova, il lavoro del Consiglio comunale nel 2025: presentata la relazione annuale; Terranuova. Presentata la relazione annuale del Consiglio comunale: attività, partecipazione e riordino istituzionale; Serie D: Terranuova Traiana – Siena FC 0-1. Terranuova. Insediato il consiglio comunale dei ragazziArezzo, 30 ottobre 2025 – Si sono svolte ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Terranuova Bracciolini, le elezioni del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi dell'Istituto comprensivo ... lanazione.it Ci siamo anche noi', incontro tra i candidati al Consiglio regionale ei giovaniMartedì 7 ottobre alle ore 16, l'aula consiliare di via P. Bracciolini 3 a Terranuova Bracciolini ospiterà l'iniziativa Ci siamo anche noi. I candidati incontrano i giovani Arezzo, 3 ottobre 2025 – ... lanazione.it Il Siena scende in campo a Terranuova Bracciolini nel momento probabilmente più delicato della stagione. Dopo le due sconfitte consecutive, è arrivata la risoluzione consensuale con l’ormai ex tecnico Tommaso Bellazzini, sostituito da Gill Voria, che torna c - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.