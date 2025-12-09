Brindisi con ’AsSaggi di Vino’ Arte e degustazioni a ’I Tre Filari’

L'evento ’AsSaggi di Vino’ presso ’I Tre Filari’ unisce arte e degustazioni, offrendo un percorso tra ricerca, conferenze e storie affascinanti del mondo vinicolo. In attesa di ’Wine & Siena’, questa iniziativa propone un viaggio tra miti, stelle e curiosità, valorizzando la cultura del vino in un'atmosfera ricca di emozioni e approfondimenti.

In attesa di ’Wine & Siena’ continua ’AsSaggi di Vino’ tra ricerca, conferenze, miti, stelle, aneddoti. Il viaggio va avanti per degustare i vini del territorio e scoprire l’ invecchiamento del vino tra le stelle. Un gruppo di ricerca infatti ha inviato dodici bottiglie di vino nella Stazione Spaziale Internazionale per più di un anno. Così domani alle 18.30, al Wine Bar I Tre Filari, in via Banchi di Sotto in degustazione ci saranno i vini di Azienda Agricola Mazzeschi con i suoi vini Igp Toscana e Valdichiana Doc. Invece l’ Università di Siena con la professoressa Lucia Morbidelli sarà lì a parlare di ’Invecchiamento nello spazio: bottiglie di vino tra le stelle e non solo’. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Brindisi con ’AsSaggi di Vino’. Arte e degustazioni a ’I Tre Filari’

