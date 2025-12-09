Alla Pugilistica Diodato una domenica di grande boxe con il campione Mattia Faraoni

Una domenica all’insegna della boxe lo scorso 7 dicembre nella palestra della Pugilistica Diodato a Chieti, dove il campione Mattia Faraoni è stato protagonista di uno stage tecnico esclusivo riservato ad atleti e appassionati di sport da combattimento.Ad accogliere il pluricampione romano è. 🔗 Leggi su Chietitoday.it