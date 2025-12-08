Red Dragon trionfa alla seconda tappa di campionato Iaksa Cisternino
FRANCAVILLA FONTANA - Oltre 400 atleti hanno animato il Palatodisco domenica 7 dicembre per la seconda tappa del campionato Iaksa di kickboxing e karate. La Red Dragon Francavilla Fontana si conferma protagonista assoluta, conquistando numerosi podi in tutte le discipline. Nel point fighting. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Red Dragon trionfa alla seconda tappa di campionato Iaksa Cisternino - Nel karate, ottimi risultati nei Kata per Saracino Andrea, Russo Angelica, D’Amuri Matteo e Bellanova Mattia (oro), mentre nel Kumite Russo Angelica domina il tatami e Bungaro Umberto conquista un ... brindisireport.it scrive