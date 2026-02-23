ASCOLTI TV 22 FEBBRAIO 2026 | CERIMONIA CHIUSURA OLIMPIADI IO SONO FARAH LE IENE FAZIO

Gli ascolti televisivi di domenica 22 febbraio 2026 sono stati influenzati dalla Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi, che ha attirato un ampio pubblico. La trasmissione ha registrato un incremento di spettatori rispetto alle precedenti giornate, grazie anche alle ultime gare delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Tra gli eventi più seguiti ci sono state le esibizioni di atleti italiani e le interviste esclusive trasmesse in diretta. La serata si è conclusa con un picco di ascolti durante la premiazione finale.

ASCOLTI TV 22 FEBBRAIO 2026 • DOMENICA •. Gli ascolti tv di domenica 22 febbraio 2026 con la Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi, Io Sono Farah e le ultime gare delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina in Famiglia – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Check Up – x A Sua Immagine – x + x Santa Messa – x Angelus – x Linea Verde – x + x Tg1 + Libri – x + x Pres. Domenica In – x Domenica In – x + x Domenica In: I Saluti di Mara – x Da Noi. A Ruota Libera – x L’Eredità Weekend – x L’Eredità Weekend – x Tg1 – x PrimaFestival – x Cerimonia Chiusura Olimpiadi Invernali – x TC – x G – x O – x Cerimonia Chiusura Olimpiadi Invernali – x Speciale Tg1 + Sottovoce – x + x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Tg5 Speciale – x Santa Messa – x Le Storie di Melaverde – x + x Melaverde Editing – x Tg5 – x L’Arca di Noè – x Amici di Maria De Filippi – x Verissimo Domenica – x Verissimo Domenica: Giri di Valzer – x Verissimo Domenica: I Saluti – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota della Fortuna – x La Ruota della Fortuna – x Io Sono Farah – x TC – x G – x O – x Io Sono Farah – x Pressing: Nel Cuore dello Sport – x Olimpiadi Invernali (R) – x Mattina Olimpica – x Bob a 4 M. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Ascolti tv domenica 22 febbraio: Cerimonia chiusura Olimpiadi, Io sono Farah, Le IeneLa cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha attirato l’attenzione degli spettatori, influenzando gli ascolti televisivi di domenica 22 febbraio.

Ascolti tv 22 febbraio 2026: Olimpiadi Invernali Milano Cortina, Io sono Farah, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelGli ascolti tv del 22 febbraio 2026 mostrano come le Olimpiadi Invernali Milano Cortina abbiano attirato un vasto pubblico, superando le altre trasmissioni in onda.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri sera sabato 21 febbraio: Maria De Filippi domina e ‘doppia’ Marco Liorni; Ascolti tv 21 febbraio, il PrimaFestival parte sopra La Ruota. Chi ha vinto tra C'è posta per te e L'Eredità; 'L'Eredità – Sfida tra Giganti' vince la prima serata. 22,9% di share per Affari Tuoi; Scioperi settimana dal 16 al 22 febbraio 2026, tutte le città coinvolte: si fermano aerei, bus e taxi.

Ascolti tv ieri 22 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 22 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto in questa prima serata in televisione ... mam-e.it

Ascolti tv ieri sera sabato 21 febbraio: Maria De Filippi domina e ‘doppia’ Marco LiorniIl sabato sera premia ancora Canale 5: C'è Posta per Te sfiora i 4 milioni di spettatori e si avvicina al 30% di share. Liorni distante, le Olimpiadi tengono su Rai2. libero.it

Ascolti tv 21 febbraio, il PrimaFestival parte sopra La Ruota. Chi ha vinto tra C'è posta per te e L'Eredità x.com

Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di venerdì 20 febbraio 2026: i dati Auditel - facebook.com facebook