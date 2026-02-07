Ascolti tv ieri venerdì 6 febbraio chi ha vinto tra la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e Io sono Farah

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una sfida tra la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e il programma Io Sono Farah. La cerimonia, trasmessa in prima serata, ha attirato milioni di spettatori, ma non è riuscita a superare gli ascolti di Io Sono Farah, che ha riscosso un buon successo tra il pubblico. Quarto Grado ha invece avuto un risultato più stabile, ma senza impensierire le due grandi sfide della serata.

La Rai non centra il tris nella giornata di venerdì 6 febbraio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel vedono la tv di Stato dietro Mediaset solo nell’access prime time, con Affari Tuoi che non è andato in onda e La Ruota della Fortuna che ne ha approfittato Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta Libera (Canale 5). In prima serata invece è la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi (Rai 1) a chiudere davanti a Io sono Farah (Canale5) e Quarto Grado (Rete4). Ai piedi del podio Pirati dei Caraibi (Italia1), Propaganda Live (La7), Nessuno può scaricare mia figlia (Rai2), I migliori fratelli di Crozza (Nove), Un giorno in Pretura (Rai3) e Cucine da incubo (Tv8). 🔗 Leggi su Virgilio.it

Questa sera, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 su Rai1 ha sfidato la soap turca Io sono Farah su Canale5.

Ascolti TV di venerdì 6 febbraio 2026Ecco di seguito vediamo gli ascolti TV delle prime serate di ieri dei principali canali televisivi nazionali Rai Mediaset LA7 tv8 e Nove. mondotv24.it

Ascolti tv 6 febbraio: chi ha vinto tra la cerimonia di apertura delle Olimpiadi e Io sono Farah, i dati de La ruotaChi ha vinto tra la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano – Cortina 2026 proposta da Rai1 e la soap turca Io sono Farah trasmessa da Canale5 ... fanpage.it

