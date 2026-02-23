Ascolti tv domenica 22 febbraio | Cerimonia chiusura Olimpiadi Io sono Farah Le Iene

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha attirato l’attenzione degli spettatori, influenzando gli ascolti televisivi di domenica 22 febbraio. Questo evento, trasmesso su Rai 1, ha registrato un picco di ascolti rispetto ad altri programmi della serata, come “Io sono Farah” e “Le Iene”. La partecipazione del pubblico ha mostrato quanto l’evento olimpico abbia coinvolto il pubblico italiano, con una forte presenza di telespettatori davanti allo schermo.

Ascolti tv domenica 22 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 22 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Su Rai 2 Era ora. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Io sono Farah. Su Italia 1 Le Iene. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 22 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 22 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

Ascolti tv ieri martedì 3 febbraio chi ha vinto tra L'invisibile, Io sono Farah, DiMartedì e Le Iene#L'invisibile-Io-sono-Farah || I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una sfida serrata tra diversi programmi.

Ascolti tv ieri venerdì 6 febbraio chi ha vinto tra la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e Io sono FarahI dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una sfida tra la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi e il programma Io Sono Farah.

