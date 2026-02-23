ascolti tv 22 febbraio 2026 sfida tra rai e mediaset

Il dato sugli ascolti tv del 22 febbraio 2026 si deve alla forte concorrenza tra Rai e Mediaset, che hanno sfidato il pubblico con eventi e programmi diversi. La chiusura delle olimpiadi ha attirato l’attenzione, raggiungendo il 30,9% di share su Canale 5. Questo risultato ha influenzato le scelte degli spettatori, che si sono divisi tra le diverse offerte televisive. La battaglia tra le due emittenti si intensifica, creando una notte ricca di appuntamenti.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Cerimonia di chiusura olimpiadi al 30,9%, Canale5. Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Domenica 22 febbraio 2026 è nel segno del Tricolore: la Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 all’Arena di Verona domina la prima serata di Rai1 con oltre 6 milioni di telespettatori e il 30,9% di share, chiudendo i Giochi con un risultato all’altezza del boom della cerimonia inaugurale. Lo show finale, tra esibizioni spettacolari e passerella delle delegazioni, conferma il fortissimo traino olimpico sulla rete ammiraglia, che stacca nettamente tutta la concorrenza generalista. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Ascolti tv 1 febbraio 2026, sfida tra Rai e MediasetQuesta sera si sono sfidate ancora una volta Rai e Mediaset nel prime time.

Ascolti tv 2 febbraio 2026, sfida tra Rai e MediasetQuesta sera, la lotta tra Rai e Mediaset si fa più accesa.

Ascolti tv ieri (22 febbraio): in più di 6 milioni per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi, resiste Veronica GentiliIl gran finale di Milano Cortina 2026 domina col 30,9% di share, Io sono Farah oltre i 2 milioni, Silvia Toffanin in crescia: tutti i dati Auditel ... libero.it

Ascolti tv ieri 22 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ascolti tv ieri 22 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto in questa prima serata in televisione ... mam-e.it

#AscoltiTV Total Audience | Domenica 22 Febbraio 2026. #Amici25 (+67K) e la Cerimonia di Chiusura delle #Olimpiadi (+66K) crescono più di tutti. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com

