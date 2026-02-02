ascolti tv 1 febbraio 2026 sfida tra rai e mediaset

Questa sera si sono sfidate ancora una volta Rai e Mediaset nel prime time. Su Rai, “Cuori” ha iniziato bene, attirando l’attenzione del pubblico, mentre “Il Milionario” di Mediaset ha continuato a far parlare di sé. La battaglia tra le due reti si fa sempre più intensa, con ascolti che tengono tutti con il fiato sospeso. Giulio Strocchi analizza i dati e commenta i risultati di questa sfida, che si ripete ormai da settimane.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Cuori parte bene e batte il Milionario. Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Domenica 1 febbraio 2026 segna il ritorno vincente della fiction di Rai1: Cuori 3 debutta in prima serata con circa 2,9 milioni di spettatori e uno share intorno al 18%, imponendosi come titolo leader della serata. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo si ferma a poco meno di 2 milioni di spettatori, con uno share del 15,5%, confermandosi comunque un solido secondo ma senza riuscire a scalfire il nuovo capitolo della serie medical. 🔗 Leggi su Novella2000.it

