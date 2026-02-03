ascolti tv 2 febbraio 2026 sfida tra rai e mediaset

Questa sera, la lotta tra Rai e Mediaset si fa più accesa. La Preside si conferma leader, mentre Zelig rimane tra i programmi più seguiti. Giulio Strocchi analizza i dati e commenta la competizione che tiene incollati gli italiani davanti alla televisione.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it La Preside tiene la vetta, Zelig 30. Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Lunedì 2 febbraio 2026 conferma La Preside come titolo di riferimento della prima serata di Rai1, con la fiction che guida il prime time e mantiene il pubblico conquistato nelle settimane precedenti. Su Canale5 Zelig 30 continua a fare la sua parte, attestandosi sopra i 2,5 milioni di spettatori con uno share di poco superiore al 20%, ma restando comunque alle spalle della proposta seriale Rai. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Questa sera si sono sfidate ancora una volta Rai e Mediaset nel prime time.

