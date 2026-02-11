Il filo rosso di Volvo tra arte e performance dal vivo

Volvo Studio Milano annuncia la sua stagione culturale 2026 dedicata agli Orizzonti Sensoriali. La rassegna si concentrerà su arte e performance dal vivo, portando in città esposizioni e spettacoli che stimolano i sensi. L’obiettivo è coinvolgere il pubblico in esperienze uniche, in cui sensorialità e creatività si intrecciano. La prima anteprima si terrà nelle prossime settimane, con eventi pensati per sorprendere e far riflettere.

Volvo Studio Milano svela la stagione culturale 2026 che avrà come tema di riferimento quello degli Orizzonti Sensoriali. Un filo conduttore che attraversa musica, arti visive, performance e innovazione, invitando a esplorare nuovi modi di percepire e di relazionarsi con il mondo. Da nove anni Volvo Studio Milano, nel cuore del quartiere Porta Nuova, rappresenta un punto di riferimento per la cultura contemporanea a Milano, con la produzione diretta di eventi e la valorizzazione di progetti di partner e artisti, in un dialogo costante con la città. "A partire dall'innovazione tecnologica sviluppata da Volvo, lo Studio individua un filo conduttore che trasforma la ricerca sulla percezione in esperienza culturale.

