PagaRent arriva la piattaforma fintech che rivoluziona il settore del noleggio operativo

Scopri PagaRent, la piattaforma fintech che sta rivoluzionando il noleggio operativo. Con oltre 770 milioni di euro gestiti e più di 53.000 contratti nel 2024, il settore cresce ogni giorno, offrendo a aziende e professionisti una soluzione flessibile e conveniente per utilizzare beni senza acquistarli. Un metodo innovativo che semplifica la gestione e garantisce servizi integrati, rendendo il noleggio sempre più strategico.

Oltre 770 milioni di euro, con oltre 53.000 contratti e +10% sul 2023. Sono i numeri dell'anno 2024 del noleggio operativo, servizio sempre più usato da aziende e professionisti perché consente di utilizzare beni e attrezzature pagando un canone fisso che include diversi servizi, senza doverli acquistare. Si differenzia dal leasing perché non prevede l'opzione del riscatto, la gestione dei servizi e l'impatto contabilefiscale. Nonostante il suo ruolo strategico, il settore è però rimasto finora poco digitalizzato. In questo contesto nasce PagaRent, una nuova piattaforma fintech basata sull'intelligenza artificiale, sviluppata come spin-off di Alisystems, azienda torinese attiva nel campo della sicurezza e delle tecnologie digitali.

