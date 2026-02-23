ars pace festeggia cinque anni con fellini

Il festeggiamento di Ars Pace celebra cinque anni dalla fondazione, con una cerimonia che si svolgerà nello Studio C della storica sede RAI Toscana. La scelta di questa location concreta sottolinea l’attaccamento all’ambiente radiotelevisivo e il legame con il territorio. L’evento prevede interventi e proiezioni di materiali storici, attirando molti appassionati e membri della comunità locale. La giornata si conclude con un momento di condivisione tra i presenti.

Firenze, 23 febbraio 2026 – Sarà lo Studio C della storica sede della RAI Toscana ad ospitare, giovedì prossimo alle 17, la celebrazione del quinto anniversario di Ars Pace. L’associazione ha scelto di festeggiare questo traguardo con la proiezione esclusiva del docufilm “FELLINESQUE: l’Eterna danza di Fellini”, diretto da Federico Mancuso e prodotto e ideato dall’associazione culturale FEEL. Ad accogliere il pubblico sarà il Direttore della RAI Toscana Giovanni Iannelli. Interverranno il presidente di Ars Pace Enrique Barón Crespo, la p residente di FEEL Antonella Ferrari e il regista Federico Mancuso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

