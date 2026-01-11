È morto Filippo Ascione sceneggiatore e regista che ha lavorato con Fellini e Verdone | aveva 71 anni
È scomparso Filippo Ascione, 71 anni, noto sceneggiatore, regista e produttore italiano. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti registi, tra cui Federico Fellini e Carlo Verdone, contribuendo a film significativi come Ginger e Fred e Al Lupo Al Lupo. La sua figura lascia un segno nel panorama cinematografico italiano, testimoniando il suo impegno e la sua passione per il cinema.
