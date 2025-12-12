Pace contributiva 2024 25 | domanda entro il 31 dicembre per riscattare fino a cinque anni senza contributi

La pace contributiva 2024/25 permette di riscatrare fino a cinque anni di contributi non versati, facilitando il raggiungimento dei requisiti pensionistici. Introdotta dalla legge di bilancio 2024 e ufficializzata dall’INPS, questa misura è disponibile per il biennio 2024-2025 e la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre.

Introdotta con la legge di bilancio 2024 e formalizzata dall’INPS con la circolare n. 69 del 29 maggio 2024, la misura della pace contributiva torna disponibile per il biennio 2024-2025. Si rivolge a chi non risulta titolare di pensione e non ha anzianità contributiva antecedente al 31 dicembre 1995. L'articolo Pace contributiva 202425: domanda entro il 31 dicembre per riscattare fino a cinque anni senza contributi . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Pensioni e pace contributiva, come riscattare fino a 5 anni per aumentare l'assegno: c'è tempo fino al 31 dicembre. Come funziona - facebook.com Vai su Facebook

Copertura dei contributi attraverso la pace contributiva - Buongiorno, sono un contributivo puro ho contributi sia in gestione separata (pochi anni) che in gestione pubblica (ctps 15 anni) posso riscattare un periodo non coperto da contribuzione degli anni in ... Scrive corriere.it

Periodi di vuoto da sanare con la pace contributiva - Salve Vorrei riscattare dei periodi di mancata contribuzione con la pace contributiva. Segnala corriere.it

PENSIONI NUOVA PACE CONTRIBUTIVA 2025 ? recupera 5 anni SENZA contribuzione e AUMENTA L’IMPORTO

Video PENSIONI NUOVA PACE CONTRIBUTIVA 2025 ? recupera 5 anni SENZA contribuzione e AUMENTA L’IMPORTO Video PENSIONI NUOVA PACE CONTRIBUTIVA 2025 ? recupera 5 anni SENZA contribuzione e AUMENTA L’IMPORTO