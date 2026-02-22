Cocaina e pistola rubata nella cassaforte | arrestato

Un cittadino albanese di 45 anni, che aveva appena concluso l’affidamento in prova, è stato arrestato dopo che gli agenti hanno trovato cocaina e una pistola rubata nascosta nella sua cassaforte. La scoperta è avvenuta durante una perquisizione domiciliaria condotta nel suo appartamento a Padova, dove sono stati sequestrati anche vari effetti personali sospetti. L’uomo si trova ora in cella in attesa di ulteriori accertamenti. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altre attività illecite.

Il 17 febbraio gli investigatori della Squadra Mobile l'hanno scovato un albanese di 45 anni in Prato della Valle mentre si muoveva con fare sospetto. In tasca un po' di droga. Durante la perquisizione domiciliare è spuntata anche l'arma Ha terminato la misura dell'affidamento in prova a fine 2025, ora si è cacciato nuovamente nei guai. Gli investigatori della Squadra Mobile di Padova coordinati dal vicequestore Immacolata Benvenuto il 17 febbraio hanno messo le manette ai polsi ad un cittadino albanese di 45 anni domiciliato in città, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti, trovato in possesso di 20 grammi di cocaina e di una pistola semiautomatica rubata durante un furto in un'abitazione dell'Arcella, arma che il cittadino straniero nascondeva all'interno di una cassaforte nel proprio appartamento.

Cocaina in cassaforte, arrestato 32enneA Palagiano, un uomo di 32 anni è stato arrestato dopo che i Carabinieri hanno trovato cocaina nella sua cassaforte.

Sesto Fiorentino, irruzione in comunità: educatrice presa a pugni e cassaforte rubata, arrestato 26enneUn giovane di 26 anni filippino ha preso di mira una comunità per minori a Sesto Fiorentino e ha aggredito un’educatrice, colpendola con pugni e rubando la cassaforte.

Cocaina per il boss degli Amato-Pagano, 20 arresti contro il Cartello messicano

