Gli chiedono i documenti ma reagisce violentemente | arrestato pusher con 20 grammi di cocaina in auto

Un controllo di routine si trasforma in un episodio di violenza a Cornaredo, dove un pusher arrestato aveva 20 grammi di cocaina in auto. Quando gli agenti gli hanno chiesto i documenti, ha reagito in modo aggressivo, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia ancora una volta i rischi e le tensioni legate ai controlli di polizia contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Cornaredo, 18 dicembre 2025 – Quando gli agenti della polizia locale gli hanno chiesto i documenti per un controllo, ha opposto resistenza in modo violento. Ma è stato bloccato, perquisito e arrestato per i reati di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. A finire in manette un 26enne albanese, immigrato irregolare, senza fissa dimora. L'uomo è stato notato mercoledì sera nella frazione Cascina Croce, in area segnalata per spaccio di sostanze stupefacenti, da due equipaggi in borghese del Nucleo Investigativo della polizia locale di Cornaredo, coordinati dal Comandante Domenico Giardino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

