Guida alterata senza patente e armi | tre denunce dopo i controlli sulle strade

Nel fine settimana, i Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno eseguito controlli straordinari per garantire la sicurezza stradale. Durante l’attività sono state denunciate tre persone per guida alterata, assenza di patente e porto illegale di armi. Questi interventi testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel prevenire comportamenti rischiosi e proteggere la collettività sulle strade.

Operazione dei Carabinieri a Barcellona Pozzo di Gotto con pattugliamenti mirati, segnalazioni per stupefacenti e sanzioni amministrative per migliaia di euro Le verifiche, concentrate in particolare sul rispetto delle norme del Codice della Strada che sanzionano la guida in stato di alterazione psicofisica, hanno fatto emergere situazioni di serio rischio per la circolazione. Nel corso delle attività sono state contestate numerose violazioni, molte delle quali legate a condotte capaci di mettere in pericolo la sicurezza collettiva. Al termine dei controlli, tre persone sono state deferite all'Autorità giudiziaria per reati che spaziano dalla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti alla conduzione di veicoli senza patente, fino al porto abusivo di armi.

